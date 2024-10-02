Община призвала США поддержать возвращение депортированных азербайджанцев в Армению

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала правительство США поддержать возвращение депортированных азербайджанцев в Армению.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала правительство США поддержать возвращение депортированных азербайджанцев в Армению.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Община осуждает утверждения помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд о якобы нарушении прав человека в "Нагорном Карабахе", сделанное на Варшавской конференции по человеческому измерению.

Подчеркнуто, что в Азербайджане нет региона под названием "Нагорный Карабах", и использование официальным лицом США данного термина, ассоциирующегося с оккупацией и сепаратизмом, является неуважением к территориальной целостности Азербайджана.

Также отмечено, что в Карабахе не было никаких нарушений международного гуманитарного права и прав человека, а называть отказ этнических армян интегрироваться в азербайджанское общество нарушением прав совершенно неприемлемо.

"Мы призываем правительство США положить конец дискриминации азербайджанцев, прекратить попытки разжечь конфликт в регионе и поддержать возвращение депортированных азербайджанцев в Армению", - говорится в заявлении.