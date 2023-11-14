ОБСЕ: Для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией важна конструктивность

Для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией важна конструктивность.

Для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией важна конструктивность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией в связи с визитом в Азербайджан председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы (Финляндия) и специального представителя по Южному Кавказу Кари Хенриксена (Норвегия).

"В рамках завершающегося сегодня визита в Азербайджан председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен обсудили с политическим руководством страны необходимость достижения полного урегулирования с Арменией после восстановления Азербайджаном в сентябре контроля над своим Карабахским регионом. Конструктивное участие необходимо для продвижения мирного соглашения и нормализации отношений.

Во время визита представители ОБСЕ встретились с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым. На встречах было отмечено, что активное участие Азербайджана в ПА ОБСЕ является положительным признаком многосторонней дипломатии и диалога в регионе", - отмечается в заявлении.

Официальные лица ОБСЕ приветствовали инициативу азербайджанской стороны по оказанию помощи в возвращении этнических армян. Делегация также высоко оценила значительные усилия по обеспечению безопасности территорий от мин, продвижению в области реконструкции и реинтеграции.

Делегация призвала международную общественность продолжать участие в развитии безопасности и гуманитарной ситуации в Азербайджане.