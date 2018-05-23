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    Обнародованы вопросы повестки очередного раунда переговоров между Азербайджаном и ЕС

    © Report

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "На очередном раунде переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС будут обсуждены вопросы безопасности и политики".

    Об этом Report сообщил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас. 

    Он отметил, что очередной раунд переговоров пройдет в Баку 29-30 мая. Посол также коснулся авиационного соглашения между ЕС и Азербайджаном: 

    "В связи с соглашением проведены некоторые работы. Мы с надеждой и оптимизмом ожидаем результатов проведенных работ".

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