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Обнародованы скандальные доказательства коррупции в окружении Макрона

Обнародованы скандальные доказательства коррупции в окружении Макрона В издании Observer Online, известном своими международными расследованиями, опубликована статья под заголовком "Обнародованы документы о скандальной коррупции людей Макрона". В материале представлены документы, подтверждающие переводы крупных сумм взяток
Внешняя политика
17 февраля 2025 г. 10:26
Обнародованы скандальные доказательства коррупции в окружении Макрона

В издании Observer Online, известном своими международными расследованиями, опубликована статья под заголовком "Обнародованы документы о скандальной коррупции людей Макрона". В материале представлены документы, подтверждающие переводы крупных сумм взяток на счета главы Службы охраны президента Франции Александра Беналлы и вице-президента французской компании Saur Анасса Дерраза, находящегося под следствием в Азербайджане. По данным издания, эти средства были получены в обмен на снятие ареста с имущества миллиардеров, находящихся под санкциями.

Report представляет перевод сенсационной статьи Observer Online и опубликованные документы:

"Как известно, некоторое время назад в британской прессе была опубликована скандальная статья о расследовании спецслужбами Азербайджана уголовного дела по факту вымогательства в 2018 году главой службы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона Александром Беналлой и его сообщником, гражданином Франции марокканского происхождения Анассом Дерразом у российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова взятки в размере 6 140 000 долларов США в обмен на снятие международного ареста с принадлежащей ему яхты Luna.

Согласно статье, Ф. Ахмедов перевел часть этих денег на банковский счет А. Беналлы № 2701000091503, открытый во французском филиале BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR, и на счет А. Дерраза № 024071984024, открытый в AL HILAL BANK.

В самой Франции этот вопрос остается без широкой огласки, однако один из фигурантов дела, Ален Дерраз, который впоследствии за свои "особые заслуги" дослужился до поста вице-президента крупнейшей французской компании Saur, специализирующейся на прокладке систем водоснабжения и канализации, привлечен к следствию и находится под домашним арестом. Другой участник дела, Александр Беналла, объявлен в международный розыск.

Посольство Франции в Азербайджане не в состоянии оказать поддержку Дерразу, несмотря на его многочисленные обращения. Тем временем французские власти, оказавшись в сложной ситуации, опасаются, что предание огласке фактов получения взяток у лиц, находящихся под международными санкциями, может привести к серьезным последствиям.

Редакция располагает подтверждением факта взятки и представляет общественности трехстороннее соглашение, оформленное как договор об оказании юридических услуг, подписанный Александром Беналлой, Аленом Дерразом, которые не являются адвокатами, и Фархадом Ахмедовым. Также в распоряжении редакции оказались банковские выписки о переводе денежных средств от Ахмедова на счета Беналлы и Дерраза".

Observer Online пишет, что продолжает расследование.

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Версия на английском языке ФотоDocuments released on scandalous corruption of Macron's associates
Версия на азербайджанском языке ФотоMakronun adamlarının qalmaqallı korrupsiyasına dair sənədlər yayılıb

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