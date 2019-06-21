Обнародовано время визита содокладчиков ПАСЕ в Азербайджан

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак и Роджер Гейл посетят с визитом Баку 3-7 июля.

Об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Стефан Шеннак.

По его словам, повестка визита будет очень насыщенной: "В ходе визита будут проведены встречи с рядом государственных и правительственных лиц, представителями гражданского общества и правозащитниками".

Отметим, что причиной переноса запланированного на начало этого года визита содокладчиков ПАСЕ в Азербайджан является Brexit в Великобритании. В ходе прошлогодней летней сессии содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Сезара Флорина Преда заменил британский депутат Роджер Гэйл. Визит, который состоится в начале следующего месяца, станет его первым визитом в Азербайджан в качестве содокладчика.