​Обнародовано количество иностранцев, посетивших Азербайджан в связи с I Европейскими играми

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Количество иностранцев, посетивших Азербайджан в связи с I Европейскими играми, превысило 28 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что еще за 10 дней до Европейских игр, в период со 2-го по 28-ое июня Консульское управление министерства иностранных дел оформило в оперативном порядке визы пребывающих в страну иностранцев на основе билетов или же документов, подтверждающих приобретение билетов.

В основном, приехавшими на Европейские игры зрителями были граждане Российской Федерации, Великобритании, Северной Ирландии, Германии, Голландии, Италии, Швейцарии, Испании, США и Объединенных Арабских Эмиратов.