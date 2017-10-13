Обнародована программа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Делегация из Азербайджана отправится в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в российском Сочи.

Как сообщили Report в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), фестиваль пройдет с 14 по 22 октября. В нем примут участие делегации из более чем 150 стран мира.

В течение недели в сочинском Олимпийском парке будет проходить обширная дискуссионная и культурно-спортивная программа. Участники обсудят социально-культурные проблемы стран Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Океании, Европы, а заключительный день отводится принимающей стороне – России.

Культурная программа ВФМС включает проведение джаз-феста под руководством Игоря Бутмана и Фестиваля современной музыки, встречу с одним из знаменитых писателей современности Фредериком Бегбедером, работу Международного молодежного кинофорума, Танцевальной академии, АРТ-центра и других творческих площадок.

Не менее насыщенной будет и спортивная программа – участников ожидает Всемирное ГТО, забег на символические 2017 м, футбольный турнир и ряд мероприятий по экстремальным видам спорта. Для любителей шахмат будет организован сеанс одновременной игры на 30 досках вслепую, а поклонники современного танцевального искусства смогут насладиться выступлениями по акробатическому рок-н-роллу.

Большое внимание будет уделено и научно-образовательной части. Для делегатов готовят свои лекции всемирно известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, руководитель отделения внешней политики Google Авни Дорон, генеральный секретарь ФИФА Самура Фатма, гендиректор WWF Марко Ламбертини. Кроме того, в этой части ВФМС-2017 будут затронуты вопросы развития авиастроения, железнодорожного сообщения, биомедицины, робототехники и других технологий будущего.