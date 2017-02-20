Обнародована программа визита вице-президента Еврокомиссии в Азербайджан

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича в Азербайджан. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕС, М. Шефчович выступит на третьем заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 23 февраля.

Также в ходе участия на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку вице-президент Еврокомиссии проведет встречи с министром по вопросам окружающей среды и энергетики Греции Йоргосом Статакисом, министром экономического развития Италии Карло Календа, министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком, министром экономики Черногории Драгица Секуличем.