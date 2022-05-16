Обнародована программа визита президента Литвы в Азербайджан

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 мая посетит Азербайджан с официальным визитом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Литвы.
Как ожидается, в Баку Г. Науседа проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В ходе визита планируется обсудить двустороннее сотрудничество Азербайджана и Литвы в области энергетики и экономики, ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).
Также президент Литвы примет участие в литовско-азербайджанском бизнес-форуме, проведет встречу с премьер-министром Али Асадовым.
После Азербайджана президент Литвы направится с визитом в Армению.