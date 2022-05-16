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Обнародована программа визита президента Литвы в Азербайджан

Обнародована программа визита президента Литвы в Азербайджан Президент Литвы Гитанас Науседа 18 мая посетит Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 11:20
Обнародована программа визита президента Литвы в Азербайджан

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 мая посетит Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Литвы.

Как ожидается, в Баку Г. Науседа проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе визита планируется обсудить двустороннее сотрудничество Азербайджана и Литвы в области энергетики и экономики, ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).

Также президент Литвы примет участие в литовско-азербайджанском бизнес-форуме, проведет встречу с премьер-министром Али Асадовым.

После Азербайджана президент Литвы направится с визитом в Армению.

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