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    Обнародована программа визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан

    Бойко Борисов вместе с Артуром Раси-заде примет участие в официальной церемонии открытия авиарейса Баку-София

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня прибывает с рабочим визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), в ходе  визита в Баку планируется встреча Б. Борисова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Будут обсуждены вопросы развития  двустороннего сотрудничества, в том числе и в энергетическом секторе.

    16 января глава болгарского правительства вместе со своим азербайджанским коллегой Артуром Раси-заде примет участие в официальной церемонии открытия авиарейса Баку-София.

    Визит главы болгарского правительства в Баку завершится 16 января, после чего он направится в Страсбург.

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