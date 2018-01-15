Обнародована программа визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня прибывает с рабочим визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), в ходе визита в Баку планируется встреча Б. Борисова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Будут обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе и в энергетическом секторе.

16 января глава болгарского правительства вместе со своим азербайджанским коллегой Артуром Раси-заде примет участие в официальной церемонии открытия авиарейса Баку-София.

Визит главы болгарского правительства в Баку завершится 16 января, после чего он направится в Страсбург.