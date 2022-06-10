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Обнародована программа визита председателя ГА ООН в Азербайджан

Обнародована программа визита председателя ГА ООН в Азербайджан Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид совершит официальный визит в Азербайджан с 12 по 13 июня по приглашению министра иностранных дел Азербайджана.
Внешняя политика
10 июня 2022 г. 09:38
Обнародована программа визита председателя ГА ООН в Азербайджан

Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид совершит официальный визит в Азербайджан с 12 по 13 июня по приглашению министра иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу офиса ООН в Азербайджане, в ходе визита Абдулла Шахид проведет встречи 13 июня с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Ожидается также встреча председателя ГА ООН со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Также 13 июня А. Шахид посетит Университет ADA.

Председателя ГА ООН в Баку будет сопровождать команда из четырех коллег из Офиса президента Генеральной Ассамблеи (ОПГА).

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Версия на английском языке Program of UN General Assembly president’s visit to Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyası prezidentinin Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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