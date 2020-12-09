Обнародована программа сегодняшнего визита Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с визитом в Баку для участия в торжественном Параде Победы.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.
Двухдневный визит турецкого лидера в Баку организован по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Визит приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне, начатой 27 сентября с целью освобождения исторических земель от многолетней армянской оккупации.
Лидеры двух стран в духе лозунга "Одна нация, два государства" 10 декабря примут участие в Параде Победы.
В рамках визита состоятся обсуждения совместных шагов по более полному информированию мировой общественности относительно реалий современного Азербайджана. В повестку переговоров включены также региональные и международные вопросы.
Ожидается подписание двусторонних документов, которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами.