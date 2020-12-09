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Обнародована программа сегодняшнего визита Эрдогана в Азербайджан

Обнародована программа сегодняшнего визита Эрдогана в Азербайджан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с визитом в Баку для участия в торжественном Параде Победы.
Внешняя политика
9 декабря 2020 г. 06:39
Обнародована программа сегодняшнего визита Эрдогана в Азербайджан
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибудет с визитом в Баку для участия в торжественном Параде Победы.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Двухдневный визит турецкого лидера в Баку организован по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Визит приурочен к победе Азербайджана в Отечественной войне, начатой 27 сентября с целью освобождения исторических земель от многолетней армянской оккупации.

Лидеры двух стран в духе лозунга "Одна нация, два государства" 10 декабря примут участие в Параде Победы.

В рамках визита состоятся обсуждения совместных шагов по более полному информированию мировой общественности относительно реалий современного Азербайджана. В повестку переговоров включены также региональные и международные вопросы.

Ожидается подписание двусторонних документов, которые внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя братскими странами.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Azərbaycana səfər proqramı açıqlandı

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