Обнародована программа конференции Движения неприсоединения, которое состоится в Баку

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 5-6 апреля этого года в Баку в рамках Движения неприсоединения состоится конференция глав МИД на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Об этом Report сообщили в МИД.

Сообщили, что с целью подготовки к конференции министров 3-4 апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных чиновников. В конференции примут участие представители участвующих в Движении неприсоединения государств, получивших при нем статус наблюдателей государств и международных организаций, а также государств и организаций, присутствующих в качестве специального гостя.

Отметим, что в Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.

Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.