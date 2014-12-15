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    Обнародована повестка зимней сессии ПАСЕ

    Президент Европейской Комиссии обратится к депутатам ПАСЕ

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 26-30 января в Страсбурге. Как сообщает Report, в ходе предстоящей сессии депутаты обсудят прошедшие выборы в Молдове, Тунисе, состоятся дебаты по вопросу гуманитарной ситуации относительно беженцев и вынужденных переселенцев из Украины.

    В ходе сессии будут обсуждены вопросы защиты свободы СМИ в Европе, права людей с ограниченными возможностями, реализация меморандума о взаимопонимании между Советом Европы и ЕС. 

    На сессии состоится выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса, 29 января к депутатам ПАСЕ обратится президент Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер.

    Вопросы по Азербайджану в повестку дня предстоящей сессии не включены. 

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