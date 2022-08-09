Обнародована повестка дня встречи президентов Азербайджана и Турции

В рамках V Игр исламской солидарности состоится встреча один на один между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в турецком городе Конья.

В рамках V Игр исламской солидарности состоится встреча один на один между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в турецком городе Конья.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран подробно обсудят недавние провокации Армении в Карабахе и операцию "Возмездие", проведенную азербайджанской армией.

Сообщается, что главы государств также обсудят последнюю ситуацию в переговорах по нормализации отношений между Турцией и Арменией, энергетическую безопасность и другие важные вопросы.