​Обнародована дата визита главы МИД Турции в Азербайджан

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ / Министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу посетит Азербайджан с официальным визитом 25-26 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "İhlas", об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции.

Предусмотрены встречи главы внешнеполитического ведомства Турции с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана.

"На встрече будут обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также проблемы регионального и международного характера", - сообщили в министерстве.