 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародована дата визита главы МИД Турции в Азербайджан

    На встрече будут обсуждаться вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также проблемы регионального и международного характера

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ / Министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу посетит Азербайджан с официальным визитом 25-26 февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "İhlas", об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции.

    Предусмотрены встречи главы внешнеполитического ведомства Турции с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана.

    "На встрече будут обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также проблемы регионального и международного характера", - сообщили в министерстве.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi