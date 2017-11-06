Обнародована дата проведения в Баку международной конференции по Афганистану "Стамбульский процесс - Сердце Азии"

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 7 конференция министров в рамках "Стамбульского процесса - Сердце Азии" пройдет в Баку с 30 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в 7 конференции министров примут участие страны-участницы "Стамбульского процесса - Сердце Азии", поддерживающие эту организацию страны, а также международные организации. До конференции министров 30 ноября состоится заседание высокопоставленных официальных лиц.

Намерение Азербайджана о проведении в Баку очередного заседания министров конференции "Стамбульский процесс - Сердце Азии" 2017 года в качестве сопредседателя совместно с Афганистаном было одобрено в итоговом заявлении конференции от 4 декабря 2016 года в индийском городе Амритсар.

Азербайджан в качестве сопредседателя "Стамбульского процесса - Сердце Азии" и хозяина 7 конференции министров на двусторонней основе, в рамках Стамбульского процесса, а также на многосторонней основе будет поддерживать спокойствие, процесс созидания и развития в мирных условиях в Афганистане.