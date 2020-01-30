Обнародован промежуточный доклад долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ за выборами в Азербайджане

Опубликован промежуточный доклад долгосрочной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report , отчет опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

"ЦИК регулярно проводит заседания, открытые для аккредитованных наблюдателей и средств массовой информации. Решения в целом приняты единогласно и размещены на сайте ЦИК. Избирательные комиссии кажутся профессиональными и с хорошими ресурсами. ЦИК принимает меры для обеспечения того, чтобы внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могли осуществить свое право голоса.

Всего около 5,2 миллиона зарегистрированных избирателей, из которых 340 689 являются ВПЛ. Списки избирателей были доступны для общественного контроля в период с 5 по 15 января, и избиратели могут проверить свои данные онлайн и запросить исправления. Регистрация в день выборов возможна на основании подтверждения места жительства", - отмечается в докладе.

Напомним, что миссию возглавляет Питер Тейлер (Peter Tejler) (Швеция).

Долгосрочная миссия состоит из основной группы из 12 экспертов, базирующейся в Баку.

БДИПЧ запросило 30 долгосрочных наблюдателей для размещения по всей стране с 14 января, а также 350 краткосрочных наблюдателей будут следить за голосованием в день выборов 9 февраля.