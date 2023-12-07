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Обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан

Обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан Обнародован поименный список 32 армян, которых освободит Азербайджан.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 22:34
Обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан

Обнародован поименный список 32 армян, которых освободит Азербайджан.

Report представляет вниманию данный список:

I. Лица, задержанные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 13-14 декабря 2020 года в направлении Гадрута (26 человек):

1. Авакян Грач Арзуманович
2. Сербян Гегам Самвелович
3. Ованесян Айказ Корюнович
4. Тосунян Левон Ашотович
5. Багдасарян Артур Эдуардович
6. Степанян Давид Степанович
7. Херабян Грайр Грачевич
8. Микаелян Андраник Вазгенович
9. Авакян Сероп Суренович
10. Костанян Нарек Агаович
11. Арутюнян Вараздат Сереевич
12. Мартоян Манук Ованесович
13. Варданян Арсен Арайкович
14. Диланян Арман Вазгенович
15. Тадевосян Грайр Варданович
16. Бахрикян Вахаган Эдикович
17. Арамян Карен Арменович
18. Сукиасян Андраник Шрапович
19. Мартиросян Геворг Самвелович
20. Киракосян Эдуард Армени
21. Геворкян Роберт Овикович
22. Егиазарян Сасун Сейранович
23. Акопян Володя Гагикович
24. Авакян Тигран Маникович
25. Сакателян Григор Сейранович
26. Аветисян Вагаршак Ашотович

II. Лица, задержанные в разное время на азербайджано-армянской границе, а также на Лачынском пограничном пункте (6 человек):

1. Рафаэлян Владимир Отари
2. Саргсян Ишхан Ашоти
3. Овагимян Арутюн Юрикович
4. Казарян Карен Ашотович
5. Восканян Гагик Ашоти
6. Эулджекджиан Викен Абрахам.

Напомним, что в результате переговоров между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın azad edəcəyi 32 erməninin siyahısı açıqlanıb - ADLAR

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