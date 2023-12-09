ОАЭ приветствовали последние шаги по миростроительству между Азербайджаном и Арменией

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приветствовали позитивные события и недавние шаги по миростроительству между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приветствовали позитивные сдвиги и недавние шаги по миростроительству между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

В заявлении МИД высоко оценил меры укрепления доверия, согласованные двумя странами, и выразил надежду, что эта инициатива будет способствовать укреплению стабильности и шагам, предпринимаемым в направлении укрепления мира, что включает в себя достижение дальнейшего развития для народов Армении и Азербайджана, а также во всем Кавказском регионе.

В министерстве подчеркнули, что ОАЭ поддерживают все согласованные Арменией и Азербайджаном меры по укреплению безопасности и мира на региональном и международном уровнях, а также укреплению устойчивого урегулирования, которое откроет новую эру конструктивного сотрудничества между двумя странами.

Министерство подтвердило, что ОАЭ подчеркивают важность наведения мостов, сотрудничества и диалога в разрешении разногласий мирным путем.