ОАЭ осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников дипмиссии получили ранения.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.
"ОАЭ решительно осуждают это преступное действие и отвергают все формы насилия и терроризма, направленные на подрыв безопасности и стабильности в нарушение морали и человеческих ценностей и принципов", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ подчеркнули обязательство защищать дипломатические миссии в соответствии с нормами и уставами, регулирующими дипломатическую работу.
Министерство также выразило искренние соболезнования Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу, а также близким погибшего, и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.