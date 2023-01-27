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ОАЭ осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

ОАЭ осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников дипмиссии получили ранения.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 18:22
ОАЭ осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько сотрудников дипмиссии получили ранения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

"ОАЭ решительно осуждают это преступное действие и отвергают все формы насилия и терроризма, направленные на подрыв безопасности и стабильности в нарушение морали и человеческих ценностей и принципов", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ подчеркнули обязательство защищать дипломатические миссии в соответствии с нормами и уставами, регулирующими дипломатическую работу.

Министерство также выразило искренние соболезнования Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу, а также близким погибшего, и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib
Версия на английском языке UAE strongly condemns terrorist attack on Azerbaijani Embassy in Tehran

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