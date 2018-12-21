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    Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

    Уверен, что Ваш многолетний опыт государственной деятельности, а также прилагаемые непомерные усилия, направленные на улучшение благосостояния народа страны, продолжат вносить значительный вклад в дальнейшее процветание и устойчивое развитие Азербайджана.

    Убежден, что многовековые традиционно дружеские отношения между Астаной и Баку будут и впредь динамично развиваться на основе братского и стратегического партнерства, а также во благо народов наших стран.

    Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов на ответственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания". 

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