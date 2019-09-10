Нурсултан Назарбаев поблагодарил Полада Бюльбюльоглу - ФОТО

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал письмо Чрезвычайному и полномоченому посолу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу.
Как сообщает посольство российскому бюро Report, в письме говорится:
«Уважаемый Полад Бюльбюльоглу,
Благодарю вас за посланное в мой адрес тёплое письмо и добрые пожелания.
Я высоко оцениваю ваш творческий труд, общественную и государственную работу, а также ваш личный вклад в уже сложившиеся дружеские отношения между нашими странами, Азербайджаном и Казахстаном. Выражаю уверенность, что ваш богатый опыт и профессионализм будет служить укреплению наших многосторонних братских отношений.
Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, блогополучия и успехов в вашей дальнейшей работе".
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