Нурит Грингер: Азербайджан, победив в 44-дневной войне, превратился в региональную силу

Азербайджан, победив в 44-дневной войне, превратился в региональную силу.

Азербайджан, победив в 44-дневной войне, превратился в региональную силу.

Как передает Report, об этом глава Фонд культуры США-Азербайджан Нурит Грингер заявила на пресс-конференция в Баку.

"Да, вызовы в регионе все еще существуют. Но самое главное - это освобождение земель от оккупации", - добавила она.

Н. Грингер отметила, что созданный ею центр призван донести азербайджанскую культуру до жителей США.

"Я хочу показать настоящий Азербайджан в США. Зная роль армянского лобби, мы хотим развеять негативные стереотипы, рассказать истину об этой стране",- сказала она.

"Хочу доказать, что США нуждаются в Азербайджане в геополитическом плане", - добавила глава центра.

По ее словам, данный процесс требует времени.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана и Израиля, Нурит Грингер отметила, что страны связывают очень теплые отношения.

Она рассказала историю одного ветерана Второй карабахской войны Арифа Гаджиева, которому требовался донор и операция на глаза. Донор нашелся в Израиле, а операцию проведут израильские врачи. Завтра ветеран отправится в Израиль для встречи с донором и докторами.

По ее словам, в будущем при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой планируется снять фильм об этом ветеране.

Еще один фильм будет снят о культурном наследии Азербайджана.