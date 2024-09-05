Новый премьер-министр Франции в 2021 году незаконно посетил территорию Азербайджана

17:27

Мишель Барнье, назначенный сегодня новым премьер-министром Франции, в 2021 году совершил незаконный визит на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, 21-23 декабря 2021 года М.Барнье вместе с кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс посетили территорию Азербайджана, которая контролировалась армянскими сепаратистами.

Посещая территорию Карабаха, они выступили с заявлением, призвав отозвать посла Франции из Азербайджана и применить санкции против официального Баку.

Можно предположить, что сделанное стоящим на явных антиазербайджанских позициях президентом Макроном новое назначение еще больше ухудшит отношения между двумя странами.