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Новый премьер-министр Франции в 2021 году незаконно посетил территорию Азербайджана

Новый премьер-министр Франции в 2021 году незаконно посетил территорию Азербайджана 17:27
Внешняя политика
5 сентября 2024 г. 18:09
Новый премьер-министр Франции в 2021 году незаконно посетил территорию Азербайджана

Мишель Барнье, назначенный сегодня новым премьер-министром Франции, в 2021 году совершил незаконный визит на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, 21-23 декабря 2021 года М.Барнье вместе с кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс посетили территорию Азербайджана, которая контролировалась армянскими сепаратистами.

Посещая территорию Карабаха, они выступили с заявлением, призвав отозвать посла Франции из Азербайджана и применить санкции против официального Баку.

Можно предположить, что сделанное стоящим на явных антиазербайджанских позициях президентом Макроном новое назначение еще больше ухудшит отношения между двумя странами.

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Версия на английском языке New prime minister of France made illegal visit to Azerbaijan in 2021
Версия на азербайджанском языке Fransanın yeni baş naziri 2021-ci ildə Azərbaycan ərazilərinə qeyri-qanuni səfər edib

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