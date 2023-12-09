Новый посол США в Азербайджане: Мы будем работать для достижения прочного мира в регионе

Новый посол США в Азербайджане: Мы будем работать для достижения прочного мира в регионе

Новоназначенный посол США в Азербайджане Марк Либби заявил, что его страна будет работать для достижения прочного мира в регионе и хочет стать свидетелем еще большего развития Азербайджана.

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Новоназначенный посол США в Азербайджане Марк Либби заявил, что его страна будет работать для достижения прочного мира в регионе и хочет стать свидетелем еще большего развития Азербайджана. Как сообщает Report, об этом посол сказал в видеообращении. Он отметил, что с нетерпением ждет начала работы в качестве 11-го посла США в Азербайджане. Марк Либби подчеркнул, что посольство США поддерживает Азербайджан с 1991 года, с момента обретения независимости. "За 32 года мы стали свидетелями удивительных изменений. Мы будем работать для достижения прочного мира в регионе и хотим стать свидетелями еще большего развития Азербайджана. У меня была возможность прогуляться по Баку, увидеть его величественные места, Ичеришехер с его историческим прошлым, прекрасную архитектуру Центра Гейдара Алиева. Хочется поближе познакомиться с этими местами", - сказал посол. Подпишитесь на наш Telegram канал