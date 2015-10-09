Новый посол Индии представил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Индии в Азербайджане Санджая Рану.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече новый посол Индии представил копии верительных грамот Эльмару Мамедърову.

Эльмар Мамедъяров проинформировал об армяно-азербайджанском конфликте, и отметил, что Армения не выполняет требования 4-х резолюций Совета безопасности ООН, демонстрирует неконструктивную позицию в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

Посол Санджай Рана заявил, что Индия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне внесут вклад в развитие двусторонних отношений.

Министр Э.Мамедъяров пожелал послу Санджаю Рану успехов в дипломатической деятельности.