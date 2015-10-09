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    Новый посол Индии представил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову

    Посол Санджай Рана заявил, что Индия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Индии в Азербайджане Санджая Рану. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече новый посол Индии представил копии верительных грамот Эльмару Мамедърову. 

    Эльмар Мамедъяров проинформировал об армяно-азербайджанском конфликте, и отметил, что Армения не выполняет требования 4-х резолюций Совета безопасности ООН, демонстрирует неконструктивную позицию в процессе переговоров по урегулированию конфликта. 

    Посол Санджай Рана заявил, что Индия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. 

    В ходе встречи было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне внесут вклад в развитие двусторонних отношений. 

    Министр Э.Мамедъяров пожелал послу Санджаю Рану успехов в дипломатической деятельности.

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