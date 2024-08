Новый посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон встретился с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым.

Как сообщает Report, об этом посол написал на своей странице в соцсети "Х".

"Для меня большая честь встретиться с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым, что стало первым официальным шагом в моей деятельности здесь, в Баку. С нетерпением жду сотрудничества с МИД Азербайджана", - написал Фрепон.