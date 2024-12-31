Новый глава МИД Литвы позвонил Джейхуну Байрамову

Новый министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис 31 декабря позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Новый министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис 31 декабря позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министр Кестутис Будрис выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Министр также выразил сожаление, что первый телефонный разговор связан с таким печальным событием, и подчеркнул, что литовская сторона всегда готова оказать возможную поддержку в реабилитации пострадавших и расследовании причин трагедии.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность, проинформировал о предпринимаемых мерах, отметив, что расследование причин авиакатастрофы находится под непосредственным контролем руководства страны.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность интенсификации сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений в следующем году.