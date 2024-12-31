Новый глава МИД Литвы позвонил Джейхуну Байрамову

Новый министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис 31 декабря позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом Report сообщили в МИД.
Министр Кестутис Будрис выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау, пожелал скорейшего выздоровления раненым. Министр также выразил сожаление, что первый телефонный разговор связан с таким печальным событием, и подчеркнул, что литовская сторона всегда готова оказать возможную поддержку в реабилитации пострадавших и расследовании причин трагедии.
Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность, проинформировал о предпринимаемых мерах, отметив, что расследование причин авиакатастрофы находится под непосредственным контролем руководства страны.
В ходе телефонного разговора министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность интенсификации сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений в следующем году.