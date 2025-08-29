Новый глава Генштаба ВС Турции в ближайшие дни посетит Азербайджан

Новые назначения в руководстве Вооруженных сил Турции в начале августа дадут очередной толчок развитию нашего сотрудничества в военной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

Он отметил, что запланированный на ближайшие дни визит в Азербайджан нового начальника Генерального штаба ВС Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу послужит дальнейшему укреплению связей между армиями двух стран.