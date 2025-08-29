    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Новый глава Генштаба ВС Турции в ближайшие дни посетит Азербайджан

    • 29 августа, 2025
    • 20:00
    Новый глава Генштаба ВС Турции в ближайшие дни посетит Азербайджан

    Новые назначения в руководстве Вооруженных сил Турции в начале августа дадут очередной толчок развитию нашего сотрудничества в военной сфере.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

    Он отметил, что запланированный на ближайшие дни визит в Азербайджан нового начальника Генерального штаба ВС Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу послужит дальнейшему укреплению связей между армиями двух стран.

    Selcuk Bayraktaroğlu yaxın günlərdə Azərbaycana gələcək
    New chief of Turkish Armed Forces General Staff to visit Azerbaijan

