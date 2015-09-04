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    ​Новруз Мамедов: Западные-европейские руководители должны всесторонне и глубоко продумать, к каким последствиям ведет проводимая ими политика

    Завотделом АП: После распада СССР основную ответственность за процессы, идущие в мире, несет Запад-Европа

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "После распада Варшавского договора и СССР основную ответственность за процессы, идущие в мире, несет Запад-Европа.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

    Н.Мамедов считает, что западные-европейские руководители должны всесторонне и глубоко продумать, к каким последствиям ведут их шаги и проводимая ими политика: "К большому сожалению, пока это не так". 

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