​Новруз Мамедов: Западные-европейские руководители должны всесторонне и глубоко продумать, к каким последствиям ведет проводимая ими политика

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "После распада Варшавского договора и СССР основную ответственность за процессы, идущие в мире, несет Запад-Европа.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

Н.Мамедов считает, что западные-европейские руководители должны всесторонне и глубоко продумать, к каким последствиям ведут их шаги и проводимая ими политика: "К большому сожалению, пока это не так".