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    Новруз Мамедов: Независимый Азербайджан - в надежных руках

    Уверен, что каждый любящий родину азербайджанец гордится нашими историческими достижениями

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "15 июня один из важных дней в истории государственности Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на своей странице в Twitter.

    "Независимый Азербайджан, основополагающие принципы которого были заложены Гейдаром Алиевым, в надежных руках. Как было провозглашено общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, независимость Азербайджана вечна! Уверен, что каждый любящий родину азербайджанец гордится нашими историческими достижениями", -отметил Н. Мамедов. 

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