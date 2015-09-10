Новруз Мамедов: На международной арене сложилась такая ситуация, что ни одно государство не может считать, что обеспечило свою безопасность

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Сейчас на международной арене сложилась такая ситуация, что ни одно государство не может считать, что оно обеспечило свою безопасность".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

"После того как мир стал однополярным ни один план по вмешательству в различные страны с целью обеспечения законности, стабильности, прогресса не увенчался успехом. В более чем 50 странах предполагалось претворение в жизнь этих планов, и все они привели к гуманитарной катастрофе, хаосу и радикализму. Видимо следование рекомендациям Хантингтона до сих пор остается основной задачей", - написал Н. Мамедов.