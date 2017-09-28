Новоназначенный посол Венгрии: Азербайджан - самый важный экономический партнер нашей страны в регионе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является самым важным экономическим партнером нашей страны в регионе".

Об этом в интервью Report заявил новоназначенный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Шедеркеньи (Viktor Szederkenyi).

Посол отметил, что сотрудничество двух стран довольно разнообразно, однако их экономическая составляющая не отвечает своему потенциалу.

"Согласно нашей официальной статистике, товарооборот с Азербайджаном в прошлом году составил 60 млн долларов США. Текущий тренд позитивен, но, все же, эти цифры полностью не отвечают интенсивности наших политических отношений. Помимо этих отношений, регулярные встречи нашей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, регулярные В2В форумы, а также деятельность Торгового дома Венгрии в Баку предоставляют рамки для расширения наших торговых связей. Прямые рейсы между нашими столицами, выполняемые Wizz Air, также будут способствовать развитию сотрудничества", - заявил посол Венгрии.

Он напомнил, что между Азербайджаном и Венгрией существует соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное во время визита президента Ильхама Алиева в Венгрию в 2014 году. "Наши политические отношения очень хорошие, и, основываясь на этом, я сделаю все, чтобы расширить наше сотрудничество во всех возможных сферах", - заявил посол В.Шедеркеньи.