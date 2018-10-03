Новоназначенный генконсул Турции в Нахчыване представил документы в МИД

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Начальник Государственного протокольного управления министерства иностранных дел, Пярвин Мирзазаде встретился с новоназначенным генконсулом Турции в Нахчыване Мехметом Эмином Киразом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

Генконсул представил Пярвину Мирзазаде патентный документ о своем назначении.

П.Мирзазаде пожелал Мехмету Эмину Киразу успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией.