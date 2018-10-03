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    Новоназначенный генконсул Турции в Нахчыване представил документы в МИД

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Начальник Государственного протокольного управления министерства иностранных дел, Пярвин Мирзазаде встретился с новоназначенным генконсулом Турции в Нахчыване Мехметом Эмином Киразом. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД. 

    Генконсул представил Пярвину Мирзазаде патентный документ о своем назначении. 

    П.Мирзазаде пожелал Мехмету Эмину Киразу успехов в дальнейшей деятельности. 

    На встрече состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. 

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