Новый посол Индонезии прибудет в Азербайджан осенью

Хильди Хамид https://report.az/storage/news/fbcaa39d842598bb00be882f87cace78/c9544da4-86c4-498b-a711-4fb92077127f_292.jpg

Новый посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид прибудет в Баку этой осенью.

Об этом Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, который завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане этим летом.

"Учитывая всю ситуацию с коронавирусом, в частности, ограничения в сфере авиаперевозок, ожидается, что мой преемник Хильди Хамид прибудет в Азербайджан приблизительно в сентябре-октябре этого года",- отметил посол.

Назначение послом Индонезии в Азербайджане - первая должность Х. Хамида в качестве главы дипмиссии. До этого он занимал должность в органах исполнительной власти в индонезийской провинции Западный Калимантан.