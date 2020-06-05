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Новый посол Индонезии прибудет в Азербайджан осенью

Новый посол Индонезии прибудет в Азербайджан осенью

Хильди Хамид

Новый посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид прибудет в Баку этой осенью.

Об этом Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, который завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане этим летом.

"Учитывая всю ситуацию с коронавирусом, в частности, ограничения в сфере авиаперевозок, ожидается, что мой преемник Хильди Хамид прибудет в Азербайджан приблизительно в сентябре-октябре этого года",- отметил посол.

Назначение послом Индонезии в Азербайджане - первая должность Х. Хамида в качестве главы дипмиссии. До этого он занимал должность в органах исполнительной власти в индонезийской провинции Западный Калимантан. 

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