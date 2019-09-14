Новый глава МИД Украины посетит Азербайджан

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит Азербайджан.

Как сообщает европейское бюро Report, министр примет участие в XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку.

В ходе визита В.Пристайко проведет ряд официальных встреч.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев 13 сентября встретился с новым министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Посол вручил В.Пристайко официальное приглашение на саммит.