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Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана

Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана 8 ноября - в День Победы Азербайджана в Отечественной войне один из самых красивых в мире водопадов Ниагара, расположенный между Соединенными Штатами Америки (США) и Канадой, был подсвечен цветами государственного флага Азербайджана.
Внешняя политика
9 ноября 2021 г. 11:34
Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана

8 ноября - в День Победы в Отечественной войне один из самых красивых в мире водопадов Ниагара, расположенный между Соединенными Штатами Америки и Канадой, был подсвечен цветами государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение родных земель.

Также на фоне азербайджанского флага национальные песни исполнили музыканты Ризван Алиев и Роя Алиева.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины США.

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Версия на английском языке ФотоNiagara Falls lit up with colors of Azerbaijani flag
Версия на азербайджанском языке ФотоNiaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

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