Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана

8 ноября - в День Победы Азербайджана в Отечественной войне один из самых красивых в мире водопадов Ниагара, расположенный между Соединенными Штатами Америки (США) и Канадой, был подсвечен цветами государственного флага Азербайджана.

8 ноября - в День Победы в Отечественной войне один из самых красивых в мире водопадов Ниагара, расположенный между Соединенными Штатами Америки и Канадой, был подсвечен цветами государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение родных земель.

Также на фоне азербайджанского флага национальные песни исполнили музыканты Ризван Алиев и Роя Алиева.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины США.