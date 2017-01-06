New York Times: Избранный президент Дональд Трамп отзывает всех послов США со своих постов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Переходный штаб избранного президента США Дональда Трампа издал распоряжение об отзыве всех американских послов из-за рубежа в США до инаугурации, которая состоится 20 января, сообщает Report со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что это происходит впервые, когда дипломатам не дают период отсрочки, чтобы они успели закончить как профессиональные, так и личные дела до своего возвращения в США.

В распоряжении также говорится, что он охватывает всех без исключения, хотя раньше давалась отсрочка, в особенности тем послам, у которых есть дети школьного возраста. Делалось это для того, чтобы они имели возможность окончить обучение в текущем учебном году.