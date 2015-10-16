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    Немецкая компания “Karl Storz” прекратила деятельность на оккупированных территориях Азербайджана

    Компания и ее представитель Мераб Мгалоблишвили исключены из списка нежелательных лиц и структур Азербайджана

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Представитель немецкой компании “Karl Storz”, занимающейся продажей и производством медицинского и промышленного оборудования, Стефан Дубняк официально обратился к азербайджанской стороне с просьбой об исключении компании из списка "Иностранных физических и юридических лиц, компаний и структур, занимающихся экономической и другой незаконной деятельностью на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики" и менеджера этой компании в Армении и Грузии Мераба Мгалоблишвили из списка "Иностранных лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". 

    Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    По информации пресс-службы министерства, С.Дубняк принес извинения в связи с визитом М.Мгалоблишвили на эти территории без разрешения со стороны соответствующих структур Азербайджана.

    Также, С.Дубняк, затронув в письме резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, выразил уважение территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, а также осудил факт оккупации Арменией территорий Азербайджана.

    С.Дубняк уведомил, что компания уже прекратила свою деятельность на этих территориях и обязуется впредь не допускать подобного рода нарушений закона.

    Кроме того, М.Мгалоблишвили также направил азербайджанской стороне официальное письмо.

    После рассмотрения обращения компании “Karl Storz” и М.Мгалоблишвили было принято решение об исключении имени компании и ее представителя из соответствующих списков. 

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