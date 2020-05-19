Названо число получивших гражданство России азербайджанцев с 2016 года

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на РБК, такую статистику за прошедший квартал приводит МВД РФ. Отмечается, что за последние годы российское гражданство получает все большее число людей: за минувший 2019 год — 497,8 тыс.

Основная часть людей, получивших российское гражданство, — граждане Украины. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Вторая по численности группа — уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербайджан (3,4%), Кыргызстан (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Беларуси (1,3%).

Таким образом, за вышеуказанный период гражданство России получили 49,7 тысяч граждан Азербайджана.