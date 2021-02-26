Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Очередная встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху запланирована 27 февраля в Москве. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
По его словам, все стороны подтвердили свое участие.
30 января в Москве состоялась первая трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.