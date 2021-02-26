О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России Все стороны подтвердили свое  участие
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 13:56
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Очередная встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху запланирована 27 февраля в Москве. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, все стороны подтвердили свое участие.

30 января в Москве состоялась первая трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии 
ФотоВ Москве почтили память жертв Ходжалинской трагедии 
26 февраля 2021 г. 13:14
Посол ЕС выразил соболезнования по случаю трагедии в Ходжалы
Посол ЕС выразил соболезнования по случаю трагедии в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:39
Посол США: С почтением поминаем всех, потерявших жизнь в Ходжалы
Посол США: С почтением поминаем всех, потерявших жизнь в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:08
В Калифорнии прошла премьера музыкального произведения, посвященного геноциду в Ходжалы
В Калифорнии прошла премьера музыкального произведения, посвященного геноциду в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 11:55
МИД Турции выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
МИД Турции выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 11:37
Хикмет Гаджиев: Требуем справедливости для невинных жертв геноцида в Ходжалы
Хикмет Гаджиев: Требуем справедливости для невинных жертв геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 10:34
Глава МИД: Мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении
Глава МИД: Мировое сообщество должно осудить эти шаги Армении
26 февраля 2021 г. 10:32
Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем  жертв Ходжалы как страна-победитель
Хафиз Пашаев: В этом году мы впервые поминаем  жертв Ходжалы как страна-победитель
26 февраля 2021 г. 10:15
В Молдове состоялось мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
ФотоВ Молдове состоялось мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
26 февраля 2021 г. 09:32
Еще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде
ФотоЕще один город США выступил с заявлением о Ходжалинском геноциде
26 февраля 2021 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi