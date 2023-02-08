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Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 13:49
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции.

Как сообщает Report, с 6 февраля по настоящее время из Азербайджана в братскую страну отправлено 7 самолетов и 1 автомобильный караван.

По поручению главы государства, в целях ликвидации последствий разрушительного землетрясения Азербайджан оказывает широкомасштабную помощь Турции.

Первый самолет вылетел 6 февраля в 13.25 и доставил в зону бедствия личный состав МЧС в количестве 168 человек.

Второй самолет вылетел 6 февраля в 17.25 с личным составом МЧС из 233 человек и спасательным оборудованием на борту.

Третий самолет вылетел 6 февраля в 20.50, доставив в Турцию личный состав МЧС из 21 человека и спасательное оборудование.

Четвертый самолет вылетел 7 февраля в 09:40 с медперсоналом в количестве 41 человека и 4 контейнерами для мобильного полевого госпиталя.

Пятый самолет вылетел 7 февраля в 14:00, перевозя на борту 3 контейнера для мобильного полевого госпиталя и груз для обеспечения личного состава МЧС.

Шестой самолет вылетел 8 февраля в 01:00, перевозя 4 человек личного состава МЧС, продовольствие для обеспечения личного состава и гуманитарную помощь.

Седьмой самолет вылетел 8 февраля в 09.46, на его борту находился личный состав МЧС в количестве 229 человек, спасательное оборудование и средства обеспечения личного состава МЧС.

8 февраля в 01.00 караван из 14 грузовых автомобилей доставит в Турцию личный состав из 29 человек, 4 полевые кухни, гуманитарную помощь и обеспечение личного состава МЧС.

Всего с момента трагедии и до сегодняшнего дня в Турцию было направлено 725 человек личного состава МЧС. Из них 34 человека медперсонала, 7 технических работников.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Türkiyəyə göndərilən yardımların həcmi açıqlanıb

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