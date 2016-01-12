Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран - СПИСОК

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Наргиз Акиф гызы Гурбановой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.

Как сообщает Report, другим распоряжением главы государства Наргиз Акиф гызы Гурбановой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжения о назначении Мурада Низами оглу Наджафбейли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Эстонской Республике, Мамеда Бахаддин оглу Ахмедзаде - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, Дашгына Мази оглу Шикарова - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.