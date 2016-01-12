 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Наргиз Акиф гызы Гурбановой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария.

    Как сообщает Report, другим распоряжением главы государства Наргиз Акиф гызы Гурбановой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

    Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжения о назначении Мурада Низами оглу Наджафбейли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Эстонской Республике, Мамеда Бахаддин оглу Ахмедзаде - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, Дашгына Мази оглу Шикарова - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi