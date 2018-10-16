Назначены главы Представительств Азербайджана при Совете Европы и НАТО

16 октября, 2018 19:21

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гаи Мамед оглу Мамедова главой Представительства Азербайджанской Республики при НАТО. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Гая Мамед оглу Мамедов назначен главой Представительства Азербайджанской Республики при НАТО. Другим распоряжением главы государства, Фахреддин Наджаф оглу Исмаилов назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Совете Европы. Согласно другому распоряжению президента страны, Эмин Ягуб оглу Эйюбов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при Совете Европы.