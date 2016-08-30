Назначен заместитель резидента-представителя ПРООН в Баку

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Назначен заместитель резидента-представителя Программы развития ООН в Баку.

Как сообщает Report, на эту должность назначен итальянец Алессандро Фракасетти.

Он в течение 12 лет работал в ПРООН и до этого занимал должность заместителя резидента-координатора в Скопье, Загребе и в Минске.

Также до этого А.Фракасетти работал в МИД Италии. Новый заместитель резидента знает английский, французский, сербохорватский, боснийский и родной итальянский языки.

Отметим, что резидентом-представителем ПРООН в Баку является Гулам Исакзаи.