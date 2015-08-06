Назначен заместитель посла Азербайджана в Грузии

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Дурсуну Айваз оглу Гасанову дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Как сообщает Report, другим распоряжением Дурсун Айваз оглу Гасанов назначен заместителем посла Азербайджана в Грузии.
Отметим, что Дурсун Гасанов является братом председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова.
News DepartmentАвтор новости
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