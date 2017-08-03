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    Назначен новый временный поверенный в делах Швеции в Азербайджане

    Новый глава дипмиссии приступит к своим обязанностям в Азербайджане в начале сентября

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый временный поверенный в делах Швеции в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, на эту должность назначен дипломат Кристиан Камил (Christian Kamill).

    Новый глава дипмиссии приступит к своим обязанностям в Азербайджане в начале сентября. До этого К. Камил работал в качестве посла Швеции в Казахстане.

    На этом посту он заменит Томаса Данестада, который завершил свою дипмиссию в Азербайджане в июле этого года.

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