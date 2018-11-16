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    Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Израиля объявило о назначении нового посла  в Азербайджан. Как  сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, на этот пост назначен Джордж Дик.

    Он сменит Дана Става, который возглавлял дипмиссию Израиля в Азербайджане с августа 2015 года. 

    Д. Дик ранее работал на посту старшего советника генерального директора МИД Израиля Юваля Ротема.

    Израильские СМИ отмечают, что впервые в истории Израиля на пост посла назначен араб-христианин.

     Д.Дик начал работу в министерстве в 2008 году, далее был  заместителем руководителя миссии в Нигерии в 2009-2012 гг, заместителем главы израильской миссии в Норвегии в 2012 - 2015 гг.

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