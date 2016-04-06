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    ​Назначен новый посол Азербайджана в Иране

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Буньяда Самед оглу Гусейнова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Буньяд Самед оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

    Отметим, что до этого Б.Гусейнов занимал должность заместителя начальника Управления стран Ближнего и Среднего Востока в министерстве иностранных дел Азербайджана. 

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